ADIYAMAN-Minibüsle motosiklet çarpıştı 1 yaralı - Son Dakika
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ADIYAMAN-Minibüsle motosiklet çarpıştı 1 yaralı

6 saat önce

Minibüsle motosiklet çarpıştı 1 yaralıADIYAMAN'da, minibüs ile çanpışan motosikletin sürücüsü Abubekir Atlamaz yaralandı.

ADIYAMAN-Minibüsle motosiklet çarpıştı 1 yaralı, System.String[]

Minibüsle motosiklet çarpıştı 1 yaralı

ADIYAMAN'da, minibüs ile çanpışan motosikletin sürücüsü Abubekir Atlamaz yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Çelik idaresindeki 02 M 0299 plakalı minibüs ile Abubekir Atlamaz yönetimindeki 02 AU 649 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü Abubekir Atlamaz yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri Atlamaz'ı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:35 Kaynak: DHA
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