ADIYAMAN MİNİBÜSTEN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI
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ADIYAMAN'da, kapısı açılan minibüsten dengesini kaybederek düşen çocuk yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:25 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'da, kapısı açılan minibüsten dengesini kaybederek düşen çocuk yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Müftülük Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 02 M 0253 plakalı minibüs, durağa yaklaştığı sırada kapıyı açmasıyla dengesini kaybeden Selim Eren (7) minibüsten düştü. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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