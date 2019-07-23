Son Dakika Haberleri: ADIYAMAN MİNİBÜSTEN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI
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ADIYAMAN MİNİBÜSTEN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI

3 dakika önce

ADIYAMAN'da, kapısı açılan minibüsten dengesini kaybederek düşen çocuk yaralandı.

ADIYAMAN'da, kapısı açılan minibüsten dengesini kaybederek düşen çocuk yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Müftülük Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 02 M 0253 plakalı minibüs, durağa yaklaştığı sırada kapıyı açmasıyla dengesini kaybeden Selim Eren (7) minibüsten düştü. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ADIYAMAN MİNİBÜSTEN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI
Müftülük, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:25 Kaynak: DHA
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