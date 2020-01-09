Adıyaman minibüsün çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman minibüsün çarptığı kadın yaralandı

6 saat önce

Minibüsün çarptığı kadın yaralandıADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya minibüsün çarptı.

Minibüsün çarptığı kadın yaralandı

ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya minibüsün çarptı.

Kaza öğle saatlerinde Petrol Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Hayriye Kılınç (49) sürücüsü öğrenilemeyen 02 KH 152 plakalı minibüsün çarpması sonucu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahale sonrası Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Hayriye Kılınç'ın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman minibüsün çarptığı kadın yaralandı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:32 Kaynak: DHA
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