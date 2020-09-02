Adıyaman modern tarım ile badem diyarı oldu

Adıyaman bademde 72 bin dekar ekili alan ile Türkiye'de ilk sıraya yerleşti

ADIYAMAN - Adıyaman'da devlet desteğiyle kurulan modern badem bahçeleri, 7 yılda 20 kat artarak 'ekili alan' bakımından Türkiye'de ilk sıraya yerleşti.

'Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 bin dekar' sloganıyla kamu kaynakları kullanılarak desteklenen badem bahçeleri Adıyaman'da 72 bin dekara ulaştı. Modern tarım teknikleri ile kurulan bahçelerde 3. yıldan itibaren ürün elde edilmeye başlandı. 2013 yılında 3 bin 500 dekar olan badem dikim alanı 2020 yılında 72 bin dekara ulaştı.

Gecen yıl 12 bin 400 ton badem üretiminin yapıldığı Adıyaman'da bu yıl 13 bin ton verim bekleniyor. Kuru tarıma alternatif olarak ortaya çıkan badem üretiminde ilk sıralara yerleşen Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği tarafından kurulan fabrikada işlenerek ulusal market zincirinin raflarında satılıyor.

Badem haşadına başlayan üreticiler bu yılki rekolteden memnun olduklarını ifade ederken, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas ilk hasada katıldı. Badem ağaçları iş makinası ile silkelenerek, hasat yapılıyor.

Toplanan bademler kabuklarından ayıklandıktan sonra sergi alanında kurutuluyor. Kurutulan bademler daha sonra işleme tesisinde kırılarak paketleniyor.

Badem bahçelerinin her geçen yıl arttığına dikkat çeken Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, "Adıyaman'da 72 bin dekar badem yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ekili alan bakımından Türkiye'de ilk sıradayız. İlimizde son yıllarda kamu kaynaklarıyla bu tarım alanlar oluşturuldu. Bu alanlar artmaya devam ediyor. Bahçelerimizde tamamen modern tarım teknikleri uygulanmaktadır. Fidanlarımız doku kültürü ile dikilmekte, basınçlı sulama sistemi kullanılmaktadır. Verime gelen ağaçlarımızda ağaç başına 10 kilogram verim almaktayız. Gecen yıl 12 bin tonun üzerinde olan verimin bu yıl 13 bin ton olmasını bekliyoruz. Tarım Kredi Kooperatifi Kahta ilçesinde işleme fabrikası kurdu. Bu ürünleri alarak işliyor. Dolayısıyla bademin Pazar problemi de bulunmuyor" dedi.

Badem Üretici Fehmi Turanlı, aile işletmelerine ait 500 dönüm badem bahçesinin olduğunu belirterek, "10 yıl önce acı badem üzerine bahçeler oluşturduk. Ancak ekonomik olması için acı badem yerine kolon anaçlar dikmeye başladık. Acı bademde 5'inci yılda ürün alırken kolon anaçta biz 3'üncü yılda ürün almaya başladık. Allah'ın izniyle ülkemiz için daha kaliteli, ürünler yetiştireceğiz. Kuru tarım yapıyorduk, kuru tarıma alternatif olarak ilk önce nara yöneldik. Narda istediğimiz ürünü alamayınca, nar ağaçlarını söküp yerine badem ağaçları diktik. Bademden memnunuz" ifadelerini kullandı.