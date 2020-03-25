ADIYAMAN Motosiklet hırsızı, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı - Son Dakika
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ADIYAMAN Motosiklet hırsızı, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı

6 saat önce

Motosiklet hırsızı, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandıADIYAMAN'da, sokakta park halindeki motosikleti çalan 2 şüpheliden biri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilerek yakalandı.

ADIYAMAN Motosiklet hırsızı, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı, System.String[]

Motosiklet hırsızı, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı

ADIYAMAN'da, sokakta park halindeki motosikleti çalan 2 şüpheliden biri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilerek yakalandı.

Olay, pazar günü Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed Hassani'ye ait plakasız motosiklet, park halindeyken çalındı. Hassani sabah kalktığında motosikleti yerinde göremeyince polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, motosikletin gece saatlerinde 2 kişi tarafından çalındığı belirlendi. Şüphelilerden birinin H.E. olduğu tespit edildi.

H.E., adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerinin diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarının sürdüğü bildirildi.


Bahçelievler Mahallesi, Motosiklet, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:36 Kaynak: DHA

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