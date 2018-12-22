Adıyaman Motosiklet Üzerinde Çocukların Tehlikeli Yolculuğu
5 saat önce
Adıyaman'da, çöp toplayan Suriyeli çocukların sepetli motosiklet üzerinden tehlikeli yolculukları tepkiye neden oldu.
Adıyaman
'da, çöp toplayan Suriyeli çocukların sepetli motosiklet üzerinden tehlikeli yolculukları tepkiye neden oldu. Cumhuriyet Caddesi
üzerinde ülkelerinde yaşanan iç savaş nedeniyle kaçan ve Adıyaman'a sığınan Suriye uyruklu olduğu öğrenilen ve çöplerde plastik, kağıt ve benzeri artıkları toplayarak geçimini sağlayan babalarıyla birlikte sepetli motosiklet ile yolculuk yapan babanın yanında yaşları 6 ile 10 yaşlarında 5 çocuk açık havada yolculukları tehlikeye davetiye çıkarttı. Görenlerin tepkisine neden olurken sepetli motosiklet üzerinde babaları ve 5 çocuk gözeden kayboldu.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:14 Kaynak: DHA
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