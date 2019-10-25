Son Dakika Haberleri: Adıyaman motosiklete el koymak isteyen polislere saldırdılar
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Adıyaman motosiklete el koymak isteyen polislere saldırdılar

30 dakika önce

Motosiklete el koymak isteyen polislere saldırdılarAdıyaman'da, hurdaya ayrılmış motosiklete el koymak isteyen polislere saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı.

Motosiklete el koymak isteyen polislere saldırdılar

Adıyaman'da, hurdaya ayrılmış motosiklete el koymak isteyen polislere saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Sıratut Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri tarafından yapılan uygulamada durdurulan bir motosikletin sorgulamasında, hurdaya ayrılarak trafikten men edildiği ortaya çıktı. Bunun üzerine motosiklete el koymak isteyen polisler ile isimleri öğrenilemeyen sürücü ve arkadaşı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, polise saldırdı. Bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Etkisiz hale getirilerek, gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü. Motosiklet ise çekiciye konularak, otoparka çekildi.

Adıyaman motosiklete el koymak isteyen polislere saldırdılar

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 05:45 Kaynak: DHA
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