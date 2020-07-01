ADIYAMAN Motosikletin çarpıp kaçtığı çocuk yaralandı - Son Dakika

Motosikletin çarpıp kaçtığı çocuk yaralandı

ADIYAMAN'da evinin önünde oynarken motosikletin çarpıp kaçtığı Suriye uyruklu Abdullah Yesevi (7), yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü evinin önünde oynayan Abdullah Yesevi'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altın alınan Yesevi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.