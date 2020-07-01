ADIYAMAN Motosikletin çarpıp kaçtığı çocuk yaralandı - Son Dakika

ADIYAMAN Motosikletin çarpıp kaçtığı çocuk yaralandı
Motosikletin çarpıp kaçtığı çocuk yaralandıADIYAMAN'da evinin önünde oynarken motosikletin çarpıp kaçtığı Suriye uyruklu Abdullah Yesevi (7), yaralandı.
Motosikletin çarpıp kaçtığı çocuk yaralandı
ADIYAMAN'da evinin önünde oynarken motosikletin çarpıp kaçtığı Suriye uyruklu Abdullah Yesevi (7), yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü evinin önünde oynayan Abdullah Yesevi'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altın alınan Yesevi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 13:49 Kaynak: DHA
Son Dakika 19:56 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı 19:51 TFF 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor, bitime 3 hafta kala 2. Lig'e düştü 19:45 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs konusunda yanlış bilinen noktaları tek tek sıraladı 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 19:33 İngiliz ekibi Wigan Athletic, iflasın eşiğine geldi 19:17 MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesaplarını askıya aldı 18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı 18:07 F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı 17:35 Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı 17:08 RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi 16:21 Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı 15:45 Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak 14:47 Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak 14:31 Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu