Adıyaman Müftüsü Taşçı öğrencilerle görüntülü sohbetle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman Müftüsü Taşçı öğrencilerle görüntülü sohbetle buluştu - Son Dakika

Adıyaman Müftüsü Taşçı öğrencilerle görüntülü sohbetle buluştu

6 saat önce

Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşcı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan öğrencilerle görüntülü sohbet gerçekleştirdi.

Adıyaman Müftüsü Taşçı öğrencilerle görüntülü sohbetle buluştu, System.String[]

Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşcı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan öğrencilerle görüntülü sohbet gerçekleştirdi.

Taşçı, Yenipınar Camisi'nden 20 ortaokul ve lise öğrencisine ulaşarak, "Koronavirüs ile mücadelede Müslümanca duruş" adlı sohbet düzenledi.

Mehmet Taşcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adıyaman Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü bünyesinde hizmet eden gençlerle telefon üzerinden görüntülü olarak sohbet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bugün ilk kez gençlerle sohbet başlattıklarını ifade eden Taşcı, karantinanın devam ettiği süre boyunca öğrencilerle buluşmaya devam edeceklerini bildirdi.

Koronavirüsün en kısa sürede bitmesi temennisinde bulunan Mehmet Taşçı, "Gençleri evlerinde yetiştirmeye çalışıyoruz. Onların evlerini kütüphane, cami ve mescit haline getirmeleri için bir ve beraber olmaya çalışacağız. Kalplerimiz gençlerimiz ile beraberdir." dedi.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Taşcı, şunları kaydetti:

"Özellikle sigara ve alkol kullanan kardeşlerimizin acilen bırakması gerekiyor. Dinimiz bu iki şeyi yasaklamıştır. Uzmanlar da sigara ve alkol kullananların virüs ile mücadelede diğer insanlardan yüzde 15 daha fazla bu virüse açık olduklarını belirtiyor. Uzmanlar ayrıca sigara ve alkolü bırakmak için en iyi dönemin bu dönem olduğunu ifade ediyor. Kardeşlerimden bu iki illeti bırakmalarını önemle rica ediyorum."

10'uncu sınıf öğrencisi Erdoğan Taş da koronavirüs nedeniyle sohbetlerini görüntülü olarak gerçekleştirdiklerini ve keyif aldıklarını belirterek, desteklerinden dolayı Taşçı'ya teşekkür etti.

Koronavirüs, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 11:00 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Son 6 günün verilerine bakılınca salgında bir kırılma var Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez azaldı
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez azaldı Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez azaldı         
01:45
Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi         
01:07
İstanbul'da sokağa çıkma yasağında Taksim, İstiklal Caddesi ve Ortaköy havadan görüntülendi İstanbul'da sokağa çıkma yasağında Taksim, İstiklal Caddesi ve Ortaköy havadan görüntülendi         
00:54
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Son 6 günün verilerine bakılınca salgında bir kırılma var Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Son 6 günün verilerine bakılınca salgında bir kırılma var         
00:15
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan hastanede hayatını kaybetti Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan hastanede hayatını kaybetti         
00:13
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı         
23:45
Suriye'den sızmaya çalışan saldırı hazırlığındaki teröristler son anda engellendi Suriye'den sızmaya çalışan saldırı hazırlığındaki teröristler son anda engellendi         
23:14
Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı         
23:01
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti         
22:45
Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu         
22:08
Diyanet İşleri başkan Yardımcısı: Evde isim-şehir, hırsız-polis, adam asmaca oynayın Diyanet İşleri başkan Yardımcısı: Evde isim-şehir, hırsız-polis, adam asmaca oynayın         
21:57
22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti 22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti         
21:48
Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı         
21:41
Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini söyledi Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini söyledi         
21:23
Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi         
20:50
Atatürk ve Mevlana'ya hakaret eden stand-up'çı tutuklandı Atatürk ve Mevlana'ya hakaret eden stand-up'çı tutuklandı         
20:42
İtalya'da Kovid-19'dan bir günde 619 kişi ölmesiyle sayı 19 bin 468'e yükseldi İtalya'da Kovid-19'dan bir günde 619 kişi ölmesiyle sayı 19 bin 468'e yükseldi         
20:32
Sancaktepe Belediye Başkanı: Virüsten hayatını kaybeden eczacının iş yeri önceden ilaçlandı Sancaktepe Belediye Başkanı: Virüsten hayatını kaybeden eczacının iş yeri önceden ilaçlandı         
20:25
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 95 artarak 1101'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 95 artarak 1101'e yükseldi         
19:53
Son Dakika: ABD, koronavirüs ölümlerinde İtalya'yı geçerek en fazla can kaybının görüldüğü ülke oldu Son Dakika: ABD, koronavirüs ölümlerinde İtalya'yı geçerek en fazla can kaybının görüldüğü ülke oldu         
19:33
Kızı ve damadıyla kavga eden 86 yaşındaki kadın, Uşak'tan Manisa'ya kadar yürüdü Kızı ve damadıyla kavga eden 86 yaşındaki kadın, Uşak'tan Manisa'ya kadar yürüdü         
19:23
İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı         
18:59
Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı         
18:47
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz         
18:34
Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir         
18:23
Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı         
18:21
Abel Xavier: Galatasaray'da İslamiyeti seçtim Abel Xavier: Galatasaray'da İslamiyeti seçtim         
18:04
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı         
17:52
Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi         
17:46
İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı         
17:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2020 05:18:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman Müftüsü Taşçı öğrencilerle görüntülü sohbetle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]