Adıyaman Müftüsü Taşçı öğrencilerle görüntülü sohbetle buluştu - Son Dakika

Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşcı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan öğrencilerle görüntülü sohbet gerçekleştirdi.

Taşçı, Yenipınar Camisi'nden 20 ortaokul ve lise öğrencisine ulaşarak, "Koronavirüs ile mücadelede Müslümanca duruş" adlı sohbet düzenledi.

Mehmet Taşcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adıyaman Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü bünyesinde hizmet eden gençlerle telefon üzerinden görüntülü olarak sohbet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bugün ilk kez gençlerle sohbet başlattıklarını ifade eden Taşcı, karantinanın devam ettiği süre boyunca öğrencilerle buluşmaya devam edeceklerini bildirdi.

Koronavirüsün en kısa sürede bitmesi temennisinde bulunan Mehmet Taşçı, "Gençleri evlerinde yetiştirmeye çalışıyoruz. Onların evlerini kütüphane, cami ve mescit haline getirmeleri için bir ve beraber olmaya çalışacağız. Kalplerimiz gençlerimiz ile beraberdir." dedi.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Taşcı, şunları kaydetti:

"Özellikle sigara ve alkol kullanan kardeşlerimizin acilen bırakması gerekiyor. Dinimiz bu iki şeyi yasaklamıştır. Uzmanlar da sigara ve alkol kullananların virüs ile mücadelede diğer insanlardan yüzde 15 daha fazla bu virüse açık olduklarını belirtiyor. Uzmanlar ayrıca sigara ve alkolü bırakmak için en iyi dönemin bu dönem olduğunu ifade ediyor. Kardeşlerimden bu iki illeti bırakmalarını önemle rica ediyorum."

10'uncu sınıf öğrencisi Erdoğan Taş da koronavirüs nedeniyle sohbetlerini görüntülü olarak gerçekleştirdiklerini ve keyif aldıklarını belirterek, desteklerinden dolayı Taşçı'ya teşekkür etti.