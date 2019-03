Adıyaman Narı Kozmetikte de Kullanılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı ile İpekyolu Kalkınma Ajansından hibe desteği alarak nar işleme tesisi kuran girişimci Osman Çetinkaya , narı kozmetik ve boya sanayinde kullanmayı hedefliyor. Türkiye 'deki ilk organik nar tarımı ve nar taneciliğinin yapıldığı Kahta 'da, bu sefer narın diğer alanlarda kullanılması için çalışmalar yapılıyor. Nar sirkesi ve nar lokumu başta olmak üzere narın hem kozmetik alanda hem de boya sanayinde kullanılması için ar-ge çalışmalarına başlandı.Kahta Organize Sanayi Bölgesinde 10 bin metrekare üzerinde nar işleme tesisini kuran Çetinkaya, 750 kişiye istihdam sağladığı gibi tesiste günlük 7 ton nar ekşisi sos grubu, 6 ton nar ekşisi, haftada 3 ton narlı, bademli lokum üretimi yapıldığı öğrenildi. Tamamen organik bu ürünler, Fransa Hollanda ve Güney Kore 'ye ihraç ediliyor.Girişimci Osman Çetinkaya, narın tütüne alternatif olarak ilk Adıyaman 'da teşvik edildiğini ifade ederek, "Adıyaman, nar üretimi 2006 yılında tütüne alternatif kapsamında, devlet teşvik projeleri ile başladı. 2006'da tütün üreticilerimizin, büyük bir kısmı alternatif ürün kısmında nar ekmeye başladı. 2010 yıllarında ilk ekilen bahçelerden meyve çıkmaya başladı. Tesis, soğuk hava deposu benzeri, altyapı tesisleri olmamasından dolayı, üreticilerimiz bir kısım mağduriyet yaşadı. Biz de taşın altına elimizi koyarak, bu çalışmaya gönül verdik. Nar hakkında ar-ge çalışmalarımızı yaptık. İlk başta Türkiye'deki meyve suyu konsantre, firmalarını ziyaret ettik. Üç, dört yıl boyunca bu bölgede yetişen narları, değişik firmalar vasıtasıyla satışını gerçekleştirdik. Daha sonra kırsal kalkınma projeleriyle Adıyaman'ımıza 17 tane soğuk hava deposu yapıldı. 2018'de buradaki nar işleme tesisi çalışmalarına başladık. Bir yıl içerisinde tesisimizi bitirdik. Daha öncesi şehir merkezinde 700 metrekarelik alanda bir dolum, paketleme ve ambalaj yaptığınız depomuz vardı. Nar ekşisinin dışarıda işliyorduk. 2018 Şubat ayı itibarıyla tesisimiz faaliyete geçti. Aynı hasat döneminde burada, Kahta organize sanayide 10 bin metrekare arazi üzerinde 3 bin metrekaresi kapalı olan alanda nar işlemeye başladık" dedi.Kozmetik sanayisinde şu an ar-ge çalışmalarının yürütüldüğünü belirten girişimci Çetinkaya, "Burada Türkiye'de ilk defa profesyonel anlamda, nar taneciliği ve şoklama, projemizi de de çok şükür gerçekleştirdik. Çok büyük bir ilgi gördü proje. İnşallah daha sonraki yıllarda, bu çalışmayı nar üretecin refah sayısını yükseltecek çok çalışmalar yapacağız. Bu tesiste sadece narı işletmeyeceğiz. Nar sirkesi, narlı badem lokumu gibi ürünleri çeşitlendirme yapacağız. Ar-ge çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle kozmetik sanayisinde şu an ar-ge üzerinde çalışıyoruz. Narın kozmetik sanayi de değerlendirmesi boya sanayi de değerlendirmesi için bu tarz firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Tesisimizi yaparken devletimiz kırsal kalkınma projeleri 750 bin lira hibe kazandırıldı. İpekyolu Kalkınma Ajansı'ndan, 330 bin lira hibe desteği aldık. Gördüğün üzere çok güzel bir tesis yaptık. Adıyaman narını dünya markası olma yönünde ilerleteceğiz. Bu konudaki çalışmalarımız kapsamında, yurt dışındaki yurt dışındaki, yurt içindeki fuarları katılım gösteriyoruz. Adıyaman narını dünya markası yapmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımızın üretici direkt katkısı olduğu gibi işsizlere de katkı sunmaktayız. Hasat döneminde başlayan çalışmalarımızda, 750 kişi 3 ay boyunca arazide istihdam edilmektedir. Bu çalışma dışında, narın hasat döneminden tutun bütün bakımlarında, bu 750 kişi her ay sahada, her ay arazi de. Aynı şekilde elli kişide tesiste çalışıyor. Güzel şeyler yapıyoruz. Türkiye'de bunu Dr. Nar olarak birçok şeyin ilkine değindik. Türkiye'de ilk toplu halde organik narı gerçekleştirdik. Adıyaman, Türkiye'de organik nar üretiminde 1 sırada. Bu şekilde Türkiye'de narda sürekli ilkleri Adıyaman'da gerçekleştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu - ADIYAMAN