Son Dakika Haberleri: Adıyaman Nemrut Dağı Beyaza Büründü

Adıyaman Nemrut Dağı Beyaza Büründü

6 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Nemrut Dağı, kar yağışı ile beyaza büründü.

Adıyaman Nemrut Dağı Beyaza Büründü, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Nemrut Dağı, kar yağışı ile beyaza büründü. Dünya Kültür Mirası listesinde olan 2 bin 206 metre yükseklikteki dünyanın tek açık ve en yüksek hava müzesi olan Nemrut Dağı, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Zirvede kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Nemrut Dağı'ndaki heykeller tamamen kara gömüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:39 Kaynak: DHA

Kahta, Adıyaman, Nemrut Dağı, Güncel
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