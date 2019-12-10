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Adıyaman nemrut dağı'nda yol açma çalışmaları devam ediyor
6 saat önce
Nemrut Dağı'nda yol açma çalışmaları devam ediyorAdıyaman'ın Kahta sınırları içerisinde, dünyanın tek açık ve en yüksek hava müzesi olan ve karla kaplanan Nemrut Dağı'nda yol açma çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:03 Kaynak: DHA
Nemrut Dağı'nda yol açma çalışmaları devam ediyor
Adıyaman'ın Kahta sınırları içerisinde, dünyanın tek açık ve en yüksek hava müzesi olan ve karla kaplanan Nemrut Dağı'nda yol açma çalışmaları devam ediyor.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan, dünyanın 8'inci harikası 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'nın yolları karla kaplandı. Hava soğukluğunun eksi derecelerde olduğu ve kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı Nemrut Dağı'nın kapanan yollarında kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.
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