Adıyaman nemrut dağı'nda yol açma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Nemrut Dağı'nda yol açma çalışmaları sürüyor

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde bulunan Nemrut Dağı'na ulaşım sağlamak amacıyla kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan, dünyanın 8'nci harikası 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'nda yoğun kar yağışının ardından yol açma çalışmaları İl Özel İdare ekipleri tarafından aralıksız devam ediyor.

Hava soğukluğunun eksi derecelerde olduğu ve kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı Nemrut Dağı çevresindeki kapanan yolların açılması çalışmasına da devam ediliyor.