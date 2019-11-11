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Adıyaman nemrut yolunda otomobil devrildi 6 yaralı

6 saat önce

Nemrut yolunda otomobil devrildi 6 yaralıAdıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'nı görmeye giden ailenin içinde olduğu otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Nemrut yolunda otomobil devrildi 6 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'nı görmeye giden ailenin içinde olduğu otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Nemrut Dağı yolunda meydana geldi. Mehmet Doğan'ın kullandığı 02 KA 477 plakalı otomobil, tarihi Arsemia Kalesi yakınında sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan eşi Sevgi (35), kardeşi Mahmut (33), çocukları Busenur (14), Beyaznur (3) ve Halil Doğan (1) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman nemrut yolunda otomobil devrildi 6 yaralı

Nemrut Dağı, Nemrut, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:59 Kaynak: DHA
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