ADIYAMAN Öğrenciler koronavirüse karşı dezenfektan üretti - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADIYAMAN Öğrenciler koronavirüse karşı dezenfektan üretti - Son Dakika

ADIYAMAN Öğrenciler koronavirüse karşı dezenfektan üretti

6 saat önce

Öğrenciler koronavirüse karşı dezenfektan ürettiADIYAMAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri koronavirüse karşı dezenfektan üretiyor.

Öğrenciler koronavirüse karşı dezenfektan üretti

ADIYAMAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri koronavirüse karşı dezenfektan üretiyor.

Okulun kimya laboratuvarında kimyager ve öğretmenler gözetiminde lise öğrencileri tarafından üretilen dezenfektanlar Adıyaman ve ilçelerdeki okulların koronavirüse karşı temizliğinde kullanılmaya başlandı.

Dezenfektan; saf su, sodyum hipoklorit, izopropil alkol ve çeşitli dezenfekte edici kimyasal maddelerden üretiliyor.

Çeşitli temizlik ürünleri ürettiklerini belirten Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri alan şefi Meral Küçüker, şöyle dedi:

"Bölümümüzde biz şu ana kadar çeşitli temizlik malzemeleri üretimini gerçekleştiriyorduk. Koronavirüse karşı birtakım tedbirler alınması gerekiyor. Bu kapsamda biz kimya teknolojileri alanı olarak Adıyaman merkez, ilçeler ve tüm köydeki okullar olmak üzere hepsine dezenfektan madde üretimi gerçekleştirmeye başladık. Bu üretimimize çok hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Yüzlerce ton dezenfektan üretimi yapılacak. Bu üretimler neticesinde okullarımız ilaçlanacak, dezenfekte edilecek ve böylece çocuklarımız her çeşit virüse karşı korunma amacıyla tedbir alınmış olunacak. Bunu biz sadece Adıyaman için yapmıyoruz çevre illerden de oldukça faza sipariş var. Milli Eğitim Bakanlığı talimatı doğrultusunda Türkiye genelindeki kimya teknoloji alanları bu virüse karşı dezenfektan üretimine görevlendirildi. Bu konuda bize ve öğrencilerimize büyük sorunluluklar düşüyor ve bizlerde elimizden gelen çabayı gayreti gösterip sorumluklarımızı yerine getireceğiz ve bu dezenfektanı en iyi şekilde üretmek için çalışacağız. Depolarda bidon ile bütün kamu ve kuruluşlarına, okullara teslimatlarını gerçekleştireceğiz. Bugün başladık daha 1 ton 100 kilo kadar bir üretimimiz oldu aciliyetle yapılması gerekiyordu elimizdeki malzemeyle bugün bunu yaptık ama yarın TIR'lar burada olacak ve yarından itibaren günlük 30 ton ile 50 ton arası üretim yapmayı planlıyoruz."

ADIYAMAN Öğrenciler koronavirüse karşı dezenfektan üretti

Anadolu Lisesi, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öğrenciler koronavirüse karşı dezenfektan üretti
ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu Son dakika: İtalya Başbakanı Conte, ülke çapındaki tüm mağazaların kapatılması talimatını verdi Son dakika: Irak'taki ABD üssüne düzenlenen füze saldırısında 2 ABD'li ve 1 İngiliz asker öldü

Son Dakika Haberleri
01:22 NASA'nın 2024'te Ay'a insan gönderme hedefi 2 yıl gecikebilir
01:19 New York'ta metro istasyonlarında temizlik yapıldı
01:18 Adıyaman'da genç kız tartıştığı babasını öldürdü
01:18 Kırşehir'de tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen 7 kişi yakalandı
01:12 BM'den koronavirüs salgınıyla mücadelede bütün ülkelere çabaları artırma çağrısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 01:24:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ADIYAMAN Öğrenciler koronavirüse karşı dezenfektan üretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]