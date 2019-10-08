Adıyaman Öğrenme Şenlikleri başladı

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl 2.si düzenlenen Öğrenme Şenlikleri Demokrasi Parkında başladı.



Adıyaman il ve ilçe halk eğitim merkezlerinin katılımı gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halkoyunları ekiplerini gösterileri ile devam etti. Açılış konuşmalarının ardından sergilenen eserler gezildi. Halk eğitim merkezlerinin el emeği göz nuru eserlerin nasıl yapıldığı davetlilere gösterildi. Yemeni yapımından, bakır işlemeye, kabak süslemesinden ahşap oyuncaklara kadar bir çok eserin yapımı sergilendi.



Açılışta konuşan Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, öğrenme alışkanlığını kazanımını destekleyen ve dünyanın çeşitli kentlerinde yıllardır başarıyla uygulanmakta oldan öğrenme şenlikleri ülkemizde de düzenlenmekte ve başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Öğrenme Şenlikleri Hayat boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün uhdesinde yapılmaktadır. Öğrenme şenliklerinin ana teması öğrenme olan etkinliklerdir. Kurslarda ki kadınların erkeklerin yaptıkları ürünlerin sergilenmesinden ziyade bu ürünlerin yapılış aşamasındaki öğrenme tekniklerinin gösterilmesidir. Gelen ziyaretçilerin çalışmalara dahil edilerek onlarda bir isteklilik oluşturulması, bu çalışmalara katılımlarının sağlanmasıdır" dedi.



Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Metin Akgüney, "Hayat boyu öğrenme okullar ile sınırlı kalmayan, evde, işte, hayatın her alanında gerçekleşebilen, öğrenmenin yaş, sosyal, statü ve eğitim seviyesi bakılmaksızın, eğitimin sürdürülebileceğini gösteren temel kavramlardan birisidir. Ülke olarak hayat boyu öğrenmedeki nihai hedefimiz farklı öğrenim ve yaş seviyelerinde ki bireylerin istihdam edilebilirlikleri ve sosyokültürel sağlamak amacıyla bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirerek arttırmaktır. Öğrenen bireyden öğrenen topluma, öğrenen toplumdan öğrenen Türkiye'ye dönüşümü gerçekleştirmektir" diye konuştu. - ADIYAMAN