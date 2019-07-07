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ADIYAMAN Önce dövüldü sonra cep telefonu gasbedildi

23 dakika önce

Önce dövüldü sonra cep telefonu gasbedildiADIYAMAN'da, evine giderken N.A. (23) tarafından önü kesilip dövülen ve cep telefonu gasbedilen M.A. (20), hastanede tedaviye alındı.

Önce dövüldü sonra cep telefonu gasbedildi
ADIYAMAN'da, evine giderken N.A. (23) tarafından önü kesilip dövülen ve cep telefonu gasbedilen M.A. (20), hastanede tedaviye alındı.
Olay, akşam saatlerinde, Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. M.A. evine giderken iddiaya göre, N.A. tarafından önü kesildi. N.A., M.A.'yı dövüp daha sonra cep telefonunu gasbetti. N.A. olay yerinden kaçarken, yaralanan M.A.'yı gören çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan M.A. daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevrede güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye alıp, görgü tanıkların ifadesine başvurdu. Yapılan çalışmayla N.A.'nın adresini belirleyen ekipler, Kahramanlar Caddesi üzerinde şüpheliyi gözaltına aldı. N.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
ADIYAMAN Önce dövüldü sonra cep telefonu gasbedildi
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:22 Kaynak: DHA
Bahçecik, Polis, Güncel
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