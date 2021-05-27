Adıyaman ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinden Gazze'ye 66 bin TL'lik bağış - Son Dakika

Adıyaman ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından Gazze'de ti aşevi için 66 bin TL bağış toplandı.

Adıyaman ÖNDER İmam Hatipliler Derneği teşkilatı ve gönül verenleri tarafından yapılan bağış Filistin'in Gazze kentinde aşevine ulaştırılmak üzere İnsani Yardım Vakfı hesabına yatırıldı.

Adıyaman ÖNDER İmam Hatipliler Dernek Başkanı Ebubekir Turmaz yaptığı açıklamada, "İnsani yardım vakfının Gazze'de bir ay boyunca her gün 1000 kişiye yemek kampanyasına destek olduk. Adıyaman ÖNDER üyelerinin, imam hatip camiasının ve yardımsever halkımızın desteğiyle bir hafta gibi kısa bir sürede toplam 66 TL toplanarak hesaba yatırdık. Başkan Vekilimiz Mehmet Ateş ile yönetim kurulu üyemiz Musa Karakaş'tan oluşan heyetimizle Vakıf Başkanımız Halit Tekbaş'ı ziyaret ederek yardım makbuzu elden teslim edip desteklerimizi sunmak istedik. Yardım kampanyasına destek veren yardımseverlere ve Adıyaman İmam Hatip camiasına gösterdiği duyarlılık için çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun hayırlarını kabul etsin. Rabbimiz Filistin ile birlikte dünya coğrafyasında zulüm gören tüm Müslüman kardeşlerimize yardım etsin, yardımlaşma ve birlik olma adına çaba gösteren tüm kardeşlerimize muvaffakiyetler nasip etsin açıklamasında bulundu" diye konuştu. - ADIYAMAN