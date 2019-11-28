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Adıyaman otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuya hastaneye yetiştirdi
6 saat önce
Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuya hastaneye yetiştirdiADIYAMAN'da, kalp krizi geçiren yolcuyu, halk otobüsü şoförü hastaneye yetiştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:56 Kaynak: DHA
Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuya hastaneye yetiştirdi
ADIYAMAN'da, kalp krizi geçiren yolcuyu, halk otobüsü şoförü hastaneye yetiştirdi. Hastanın fenalaştığı anlar, otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı.
Dün akşam yaşanan olayda, 02 FH 181 plakalı halk otobüsüne binen Erdal Kolu, aniden fenalaştı. Diğer yolcuların uyarısı üzerine sürücü Zeynal Abidin Öztekin, otobüsü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirdi. Son hızla, kalp krizi geçirdiği ortaya çıkan Erdal Kolu, hastaneye yetiştirdi. Doktorların hemen müdahale ettiği Kolu'n sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar, otobüsün güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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