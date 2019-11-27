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Adıyaman otomobil bahçe duvarına çarptı; 17 yaşındaki sürücü yaralandı
6 saat önce
Otomobil bahçe duvarına çarptı; 17 yaşındaki sürücü yaralandıAdıyaman'da, yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü O.Ö. (17), yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:28 Kaynak: DHA
Otomobil bahçe duvarına çarptı; 17 yaşındaki sürücü yaralandı
Adıyaman'da, yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü O.Ö. (17), yaralandı.
Kaza, dün akşam Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz O.Ö. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı. Kazada, O.Ö. yaralandı. Ö.Ö., çevredekilerin çağırdığı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan O.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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