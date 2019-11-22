Son Dakika Haberleri: Adıyaman otomobil çarpan suriyeli çocuk, ağır yaralandı
Son Dakika Güncel Adıyaman otomobil çarpan suriyeli çocuk, ağır yaralandı - Son Dakika

Adıyaman otomobil çarpan suriyeli çocuk, ağır yaralandı

6 saat önce

Otomobil çarpan Suriyeli çocuk, ağır yaralandıADIYAMAN'da otomobilin çarptığı Suriye uyruklu Ahmed Amar (5) ağır yaralandı.

Otomobil çarpan Suriyeli çocuk, ağır yaralandı

ADIYAMAN'da otomobilin çarptığı Suriye uyruklu Ahmed Amar (5) ağır yaralandı. Polis, kazanın ardından otomobiliyle kaçan sürücüyü arıyor.

Kaza, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önünde oynayan Ahmed Amar'a plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan küçük çocuğu görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Amar'ı hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Amar'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri küçük çocuğa otomobil ve kaçan sürücüyü belirlemek için çalışma başlattı.

Adıyaman otomobil çarpan suriyeli çocuk, ağır yaralandı

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 07:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Kocam kokuyor" diyerek eşinden boşanmak isteyen kadın eşini defalarca aldatmış! İkinci çocuk da başkasından çıktı
ABD'den, YPG/PKK'nın Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını kontrol etmesine destek Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptıran kişi, intihar etti DAEŞ operasyonunda ülkelerden örgüte katılanların listesi ele geçirildi: 81 ülkeden 3 bin 846 kişi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 01:17:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman otomobil çarpan suriyeli çocuk, ağır yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]