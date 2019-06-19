Son Dakika Haberleri: ADIYAMAN Otomobil çöken yoldaki çukura takıldı
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ADIYAMAN Otomobil çöken yoldaki çukura takıldı

1 saat önce

Otomobil çöken yoldaki çukura takıldıADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde hareket halindeki otomobil yolun çökmesi ile oluşan çukura düştü.

Otomobil çöken yoldaki çukura takıldı
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde hareket halindeki otomobil yolun çökmesi ile oluşan çukura düştü.
Olay, ilçeye bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Sait Bozan kullandığı 34 JP 2215 plakalı otomobil ile ilerlerken bir anda yolda oluşan çukara düştü. Sol ön lastiği çukura takılan otomobil Bozan'ın tüm çabalarına rağmen çukurdan çıkamayınca itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çöken yola giren aracı kurtardı. Otomobilde hasar meydana geldi.
ADIYAMAN Otomobil çöken yoldaki çukura takıldı
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 07:18 Kaynak: DHA
Kahta, Güncel
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