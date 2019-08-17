Son Dakika Haberleri: ADIYAMAN Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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ADIYAMAN Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

25 dakika önce

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıAdıyaman'da, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Adıyaman'da, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Cengiz Orhan yönetimindeki 34 ZV 6593 otomobil ile Yunus Çelik idaresindeki 02 AP 284 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü Yunus Çelik yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri Çelik'i, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Turgut reis Mahallesi, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 06:34 Kaynak: DHA
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