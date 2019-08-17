ADIYAMAN Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
25 dakika önce
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıAdıyaman'da, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 06:34 Kaynak: DHA
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı Adıyaman
'da, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Cengiz Orhan yönetimindeki 34 ZV 6593 otomobil ile Yunus Çelik
idaresindeki 02 AP 284 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü Yunus Çelik yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri Çelik'i, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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