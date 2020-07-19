ADIYAMAN Otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı - Son Dakika

Otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı

ADIYAMAN'da, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Tuzcu idaresindeki 06 BPN 230 plakalı otomobil ile Bekir Alagöz yönetimindeki 02 AFF 331 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücüsü Alagöz yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans yaralıyı ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedavi altına alınan Alagöz'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.