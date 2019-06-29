Son Dakika Haberleri: ADIYAMAN Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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ADIYAMAN Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

58 dakika önce

Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandıADIYAMAN'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
ADIYAMAN'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'de meydana geldi. Ömer Demir'in kullandığı 68 KE 2595 plakalı otomobil ile Eren Bulut'un kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada Eren Bulut ve arkasında oturan Ahmet Kizir yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
ADIYAMAN Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:24 Kaynak: DHA
Cumhuriyet Mahallesi, Güncel
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