Son Dakika Haberleri: Adıyaman Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı 2 Yaralı

Adıyaman Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı 2 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi'nde meydana geldi.

Tansu Soner idaresindeki 02 AJ 319 plakalı otomobil ile Ali Gençcan yönetimindeki 02 BA 618 plakalı motosiklet çarpıştı.Kazada motosiklet sürücüsü Ali Gençcan ve yanında bulunan Mustafa Gençcan, yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:32 Kaynak: DHA

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