Adıyaman otomobil ile motosiklet çarpıştı 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman otomobil ile motosiklet çarpıştı 2 yaralı - Son Dakika

Adıyaman otomobil ile motosiklet çarpıştı 2 yaralı

6 saat önce

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralıADIYAMAN'da, otomobil, motosiklet ile çarpıştı 2 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

ADIYAMAN'da, otomobil, motosiklet ile çarpıştı 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam Sıratut Mahallesi'nde meydana geldi.

Kara Musa Caddesi üzerinde Osman Sönmez idaresindeki 02 AAU 243 plakalı otomobil ile Suriye uyruklu Abdullah El Ahmet yönetimindeki 02 MA 0155 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Sönmez ile motosiklet sürücüsü Abdullah El Ahmet, yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman otomobil ile motosiklet çarpıştı 2 yaralı

Osman Sönmez, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sakarya takla atma simülatörü yaptılar
Küçükçekmece'de polisin kovaladığı aracın kaza yapması kamerada Halep'te oğlunun cansız bedeninin parçalarını toplayan anne yürek burktu ABD'li Tümgeneral: "Ruslar Suriye'de bizi test ediyor"

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 03:25:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman otomobil ile motosiklet çarpıştı 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]