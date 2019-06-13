ADIYAMAN Otomobil ile TIR çarpıştı: 2 yaralı
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Otomobil ile TIR çarpıştı: 2 yaralıADIYAMAN'DA, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 05:44 Kaynak: DHA
Otomobil ile TIR çarpıştı: 2 yaralı
ADIYAMAN'DA, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Atatürk Bulvarı
üzerinde meydana geldi. İdris Yıldırım yönetimdeki 02 FD 600 plakalı otomobil ile Yusuf Acar
'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen TIR çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler ihbarla gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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