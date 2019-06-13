Son Dakika Haberleri: ADIYAMAN Otomobil ile TIR çarpıştı: 2 yaralı
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ADIYAMAN Otomobil ile TIR çarpıştı: 2 yaralı

8 saat önce

Otomobil ile TIR çarpıştı: 2 yaralıADIYAMAN'DA, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobil ile TIR çarpıştı: 2 yaralı
ADIYAMAN'DA, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İdris Yıldırım yönetimdeki 02 FD 600 plakalı otomobil ile Yusuf Acar'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen TIR çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler ihbarla gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
ADIYAMAN Otomobil ile TIR çarpıştı: 2 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 05:44 Kaynak: DHA
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