Adıyaman otomobil önce yayaya sonra refüje çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman otomobil önce yayaya sonra refüje çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Adıyaman otomobil önce yayaya sonra refüje çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Otomobil önce yayaya sonra refüje çarptı: 1 ölü, 2 yaralıADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Çiçek'e (78) otomobil çarptı.

Otomobil önce yayaya sonra refüje çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Çiçek'e (78) otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Çiçek, yaşamını yitirirken, kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 5'nci kilometresinde meydana geldi.

Beytullah Sezer yönetimindeki 01 L7745 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Çiçek'e çarptıktan sonra kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Ahmet Çiçek ile sürücü Beytullah Sezer ve otomobilde bulunan Emine Sezer, yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Çiçek, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Çiçek'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Tedavileri süren Beytullah ve Emine Sezer'in ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman otomobil önce yayaya sonra refüje çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Ahmet Çiçek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:01 Kaynak: DHA
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