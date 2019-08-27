Son Dakika Haberleri: Adıyaman otomobil, şarampole devrildi 4 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Adıyaman otomobil, şarampole devrildi 4 yaralı

1 saat önce

Otomobil, şarampole devrildi 4 yaralıAdıyaman'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi.

Otomobil, şarampole devrildi 4 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Adıyaman- Şanlıurfa yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi.

Muhammed Çorlu yönetimindeki 44 AJ 040 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü Muhammed Çorlu ile otomobilde bulunan Şükran, Lütfiye ve Pınar Köse yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Şükran Köse'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü
Şarkıcı İrem Derici'yi taciz ettiği iddia edilen şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı S-400'de ikinci sevkiyat başladı: Parçaları taşıyan uçak Ankara'ya iniş yaptı Küçükçekmece'de, 5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 14:56:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman otomobil, şarampole devrildi 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]