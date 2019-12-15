Adıyaman otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

Adıyaman otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

6 saat önce

Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralıAdıyaman'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Adıyaman- Kahta yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.

İbrahim Ekinci yönetimindeki 45 HA 2343 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Hurdaya dönen otomobildeki sürücü İbrahim Ekinci ile Münevver Pasin, Mehmet Emin Gülsever ve Kadriye Yılmaz yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Adıyaman, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 01:25 Kaynak: DHA
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