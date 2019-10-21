Son Dakika Haberleri: Adıyaman otomobilin çaptığı çocuk yaralandı
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Adıyaman otomobilin çaptığı çocuk yaralandı

57 dakika önce

Otomobilin çaptığı çocuk yaralandıAdıyaman'da, yolun karşına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı Hatem Azer (13) yaralandı.

Otomobilin çaptığı çocuk yaralandı

Adıyaman'da, yolun karşına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı Hatem Azer (13) yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Hatem Azer'e, İdris Gülbağlar yönetimindeki 02 HY 007 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Azer, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ambulansla Azer'i Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Hatem Azer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman otomobilin çaptığı çocuk yaralandı

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:53 Kaynak: DHA
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