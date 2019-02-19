Adıyaman Otomobilin Çaptığı Yaya Yaralandı
1 saat önce
Adıyaman'da, yolun karşısına geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Adıyaman
'da, yolun karşısına geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Songül Işık (34), A.K. yönetimindeki 02 KH 1645 plakalı otomobilin çapmasıyla yaralandı. Yaralanan kadın, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:29 Kaynak: DHA
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