ADIYAMAN Otomobilin çarpıp kaçtığı yaya yaralandı - Son Dakika

Otomobilin çarpıp kaçtığı yaya yaralandı

ADIYAMAN'da,yolun karşısına geçmek isteyen Mahmut Boybey, otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Yenipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut Boybey'e çarpıp kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı Boybey'i ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Boybey'in tedavisine başlanırken, polis kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.