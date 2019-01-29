Son Dakika Haberleri: Adıyaman Otomobilin Çarpmasıyla Yaralandı

Adıyaman Otomobilin Çarpmasıyla Yaralandı

1 saat önce

Adıyaman'da, yolun karşısına geçmek isteyen Abdulkadir Yücel (40) otomobil çarpmasıyla yaralandı.

Adıyaman'da, yolun karşısına geçmek isteyen Abdulkadir Yücel (40) otomobil çarpmasıyla yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Turgut Reis Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi.

Mehmet Kara yönetimindeki 02 ABB 027 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Abdulkadir Yücel'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan Yücel, çağırılan ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Yücel'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:56 Kaynak: DHA

Turgut reis Mahallesi, Adıyaman, Güncel
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