Adıyaman otomobilin çarptığı ayşe yaralandı

Otomobilin çarptığı Ayşe yaralandı

ADIYAMAN'da yolun karşına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Ayşegül Çevik (7), yaralandı.

Kaza öğlenden sonra Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşegül Çevik'e çarptı. Çapmanın etkisi ile yola savrulan küçük kız yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedaviye alınan Çevik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.