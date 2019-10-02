Son Dakika Haberleri: Adıyaman otomobilin çarptığı çocuk, ağır yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Adıyaman otomobilin çarptığı çocuk, ağır yaralandı

1 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 13 yaşındaki Nihat K., ağır yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 13 yaşındaki Nihat K., ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Beytullah Elçi yönetimindeki 02 AAV 326 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Nihat K.'ye çarptı. Kazada Nihat K., ağır yaralandı. Nihat K., çağırılan ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nihat K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Otomobil sürücüsü Beytullah Elçi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Adıyaman otomobilin çarptığı çocuk, ağır yaralandı

Adıyaman, Besni, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bilal Erdoğan, Türk Sanat Müziği eserini seslendirdi
Donald Trump, hakkındaki görevden alma soruşturmasının darbe olduğunu söyledi Asgari 5 milyar liralık yatırımlara Sanayi ve Teknoloji Bakanı imza atacak Dünya genelinde kesinti sorunu yaşayan Twitter'dan açıklama geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 12:06:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman otomobilin çarptığı çocuk, ağır yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]