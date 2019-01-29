Adıyaman Otomobilin Çarptığı Kedi, Başka Bir Otomobilin Motoruna Sıkıştı
27 dakika önce
Otomobilin çarptığı kedi, başka bir otomobilin motoruna sıkıştıADIYAMAN'da, yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu yaralanan kedi, park halindeki başka bir otomobilin motor kısmına sıkıştı.
Otomobilin çarptığı kedi, başka bir otomobilin motoruna sıkıştı
ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu yaralanan kedi, park halindeki başka bir otomobilin motor kısmına sıkıştı. İtfaiye
ekipleri, ayağı kırılan kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.
Olay, akşam saatlerinde Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarptığı kedi, can havliyle koşarak park halindeki başka otomobilin motor kısmana girdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla kurtardı. Ayağının kırıldığı belirlenen kedi tedavi için Adıyaman
Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 08:47 Kaynak: DHA
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