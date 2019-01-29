Son Dakika Haberleri: Adıyaman Otomobilin Çarptığı Kedi, Başka Bir Otomobilin Motoruna Sıkıştı

Adıyaman Otomobilin Çarptığı Kedi, Başka Bir Otomobilin Motoruna Sıkıştı

27 dakika önce

Otomobilin çarptığı kedi, başka bir otomobilin motoruna sıkıştıADIYAMAN'da, yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu yaralanan kedi, park halindeki başka bir otomobilin motor kısmına sıkıştı.

Adıyaman Otomobilin Çarptığı Kedi, Başka Bir Otomobilin Motoruna Sıkıştı, System.String[]
Otomobilin çarptığı kedi, başka bir otomobilin motoruna sıkıştı

ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu yaralanan kedi, park halindeki başka bir otomobilin motor kısmına sıkıştı. İtfaiye ekipleri, ayağı kırılan kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Olay, akşam saatlerinde Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarptığı kedi, can havliyle koşarak park halindeki başka otomobilin motor kısmana girdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla kurtardı. Ayağının kırıldığı belirlenen kedi tedavi için Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 08:47 Kaynak: DHA

İtfaiye, Adıyaman, Güncel
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