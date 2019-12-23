Adıyaman otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı - Son Dakika

Adıyaman otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı

6 saat önce

Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandıAdıyaman'da, otomobilin çarpmasıyla devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı

Adıyaman'da, otomobilin çarpmasıyla devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İrfan Balıbay yönetimindeki 61 FC 488 plakalı otomobil ile Yusuf Cebe'nin kullandığı 02 AAB 343 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Yusuf Cebe yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine yaralı motosikletli ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Adıyaman otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:24 Kaynak: DHA
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