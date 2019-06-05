Son Dakika Haberleri: ADIYAMAN Otomobilin motor kısmına giren yavru kedi kurtarıldı
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ADIYAMAN Otomobilin motor kısmına giren yavru kedi kurtarıldı

48 dakika önce

Otomobilin motor kısmına giren yavru kedi kurtarıldıADIYAMAN'da, otomobilin motor kısmına giren yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Otomobilin motor kısmına giren yavru kedi kurtarıldı
ADIYAMAN'da, otomobilin motor kısmına giren yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Turgut Reis Mahallesi'nde, Mehmet Tekin 02 AG 226 plakalı otomobiline binmek istediği sırada otomobilin motor kısmından kedi sesinin geldiğini duydu. Kediyi motor kısmından çıkartamayan Tekin, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye eleri tarafından yapılan müdahalenin ardından kedi kurtarıldı.
ADIYAMAN Otomobilin motor kısmına giren yavru kedi kurtarıldı
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:27 Kaynak: DHA
İtfaiye, Güncel
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