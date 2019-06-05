ADIYAMAN Otomobilin motor kısmına giren yavru kedi kurtarıldı

Otomobilin motor kısmına giren yavru kedi kurtarıldıADIYAMAN'da, otomobilin motor kısmına giren yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Turgut Reis Mahallesi'nde, Mehmet Tekin 02 AG 226 plakalı otomobiline binmek istediği sırada otomobilin motor kısmından kedi sesinin geldiğini duydu. Kediyi motor kısmından çıkartamayan Tekin, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye eleri tarafından yapılan müdahalenin ardından kedi kurtarıldı.