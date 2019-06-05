ADIYAMAN Otomobilin motor kısmına giren yavru kedi kurtarıldı
48 dakika önce
Otomobilin motor kısmına giren yavru kedi kurtarıldıADIYAMAN'da, otomobilin motor kısmına giren yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:27 Kaynak: DHA
Otomobilin motor kısmına giren yavru kedi kurtarıldı
ADIYAMAN'da, otomobilin motor kısmına giren yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Turgut Reis Mahallesi'nde, Mehmet Tekin 02 AG 226 plakalı otomobiline binmek istediği sırada otomobilin motor kısmından kedi sesinin geldiğini duydu. Kediyi motor kısmından çıkartamayan Tekin, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye eleri tarafından yapılan müdahalenin ardından kedi kurtarıldı.
Midibüs ile demir korkulukların arasında kalıp, ağır yaralandı
Otobüsün çarptığı adam bariyerlerde sıkıştı
İki erkek tarafından cinsel istismara uğrayan kız çocuğu hayatına son verdi!
Deniz Akkaya, annesinin cenazesinde Binali Yıldırım'a tepki gösterilmesiyle ilgili açıklama yaptı!