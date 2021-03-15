ADIYAMAN Parkta rastgele havaya ateş edip kaçtı

Parkta rastgele havaya ateş edip kaçtıADIYAMAN'da, kimliği belirsiz kişi parkta rastgele havaya tabanca ile ateş edip, kaçtı.

Parkta rastgele havaya ateş edip kaçtı ADIYAMAN'da, kimliği belirsiz kişi parkta rastgele havaya tabanca ile ateş edip, kaçtı. Olay, öğle saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Sümer Parkı'na gelen kimliği belirsiz bir kişi, yanındaki tabanca ile havaya 3 al ateş ederek kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla parka gelen polis ekipleri inceleme yapıp, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Silah, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › ADIYAMAN Parkta rastgele havaya ateş edip kaçtı - Son Dakika

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