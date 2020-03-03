Adıyaman parmağında sıkışan yüzük, ispiralle kesildi - Son Dakika
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Adıyaman parmağında sıkışan yüzük, ispiralle kesildi

6 saat önce

Parmağında sıkışan yüzük, ispiralle kesildiADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde Abuzer Özbey'in (20) parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından ispiral makinesiyle kesilerek çıkarıldı.

Parmağında sıkışan yüzük, ispiralle kesildi

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde Abuzer Özbey'in (20) parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından ispiral makinesiyle kesilerek çıkarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Gazi Mahallesinde meydana geldi. Abuzer Özbey parmağına taktığı yüzüğü çıkaramadı. Uzun süre yüzüğü çıkarmak için uğraşan Özbey başarısız olunca şişen parmağı için Kahta Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada hastane doktoru durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, Abuzer Özbey'in parmağına sıkışan yüzüğü kesmeye karar verirken, parmağın zarar görmemesi için yüzüğün altına çay kaşığı koyarak yüzüğü ispiral makinesiyle kesmeye başladı. Kesme sırasında ısınan yüzüğün Abuzer Özbey'in parmağını yakmaması için de su döküldü. 5 dakika süren işlemin ardından sıkışan yüzük, kesilerek çıkarıldı.

Adıyaman parmağında sıkışan yüzük, ispiralle kesildi

İtfaiye, Sabah, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:07 Kaynak: DHA
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