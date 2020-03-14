ADIYAMAN Parmakta sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADIYAMAN Parmakta sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı - Son Dakika

ADIYAMAN Parmakta sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

6 saat önce

Parmakta sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardıADIYAMAN'da Abdulkadir Bulut'un parmağına takıp çıkaramadığı yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Parmakta sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

ADIYAMAN'da Abdulkadir Bulut'un parmağına takıp çıkaramadığı yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Abdulkadir Bulut, sol el yüzük parmağında takılı olan yüzüğü çıkaramayınca yakınları tarafından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde götürüldü. Burada yüzük çıkarılamayınca Bulut, yakınlarınca itfaiyeye götürüldü. İtfaiye erleri, Yüzüğün altına kaşık koyarak ispiralle keserek yüzüğü çıkarttı. Yüzüğün çıkartılmasından sonra Bulut, itfaiye erlerine teşekkür etti.

ADIYAMAN Parmakta sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:42 Kaynak: DHA
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