ADIYAMAN Parmakta sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı - Son Dakika

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ADIYAMAN Parmakta sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
6 saat önce
Parmakta sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardıADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde Ramazan Ortak'ın parmağına takıp çıkaramadığı yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.
Parmakta sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde Ramazan Ortak'ın parmağına takıp çıkaramadığı yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.
Ramazan Ortak, sağ el yüzük parmağına taktığı yüzüğü çıkartamayınca yakınları tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada doktorlar tarafından sonuç alınamayınca Ortak, itfaiye ekiplerine yönlendirdi. İtfaiyeye giden Ortak, burada yapılan çalışmayla parmağındaki yüzükten kesilmesiyle kurtuldu.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 03:03 Kaynak: DHA
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