Adıyaman - Pikniğe giden genç 40 metrelik yamaçtan düştü

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde piknik yaptıkları dağlık arazide dolaşmaya çıkan Mehmet Emin Çıra (17), yaklaşık 40 metre yükseklikteki yamaçtan düştü.

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde piknik yaptıkları dağlık arazide dolaşmaya çıkan Mehmet Emin Çıra (17), yaklaşık 40 metre yükseklikteki yamaçtan düştü. Yaralanan Çıra'yı, AFAD ekipleri düştüğü yerden kurtardı.

Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karabaşlı köyünde meydana geldi. Ailesi ile beraber dağlık alanda pikniğe giden Mehmet Emin Çıra piknik alanında gezmeye çıktı. Bu sırada yamaçta ayağı kayan Çıra, yaklaşık 40 metre yüksekten düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. AFAD ekipleri tafaraından yapılan çalışma ile ipe bağlanarak düştüğü yerden kurtarılan genç, sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Çıra'nın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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