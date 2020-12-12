Adıyaman'da uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası ve narkotik ekiplerinin göz bebeği "Miror" adlı dedektör köpek, 9 ay gibi kısa görev süresinde operasyonların vazgeçilmezi haline geldi.

"Labrador retriever" cinsi olan 3 yaşındaki Miror, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen çeşitli eğitimlerin ardından yaklaşık 9 ay önce Adıyaman'da göreve başladı.

Bu süre zarfında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde operasyonların aranan elemanı haline gelen Miror, 123 operasyonda hassas burnuyla görevini layıkıyla yerine getirdi.

Katıldığı operasyonlarda 8 kilo 537 gram esrar, 771 gram eroin, 5 kilo 747 gram sentetik uyuşturucu ve 896 uyuşturucu hapın ele geçirilmesine katkı sağlayan Miror, verilen komutları da harfiyen yerine getiriyor.

Köpek eğitmeni polis memuru Halil İbrahim Dede, AA muhabirine, dedektör köpeklerinin verimli hale gelebilmesi için belirli bir süreye ihtiyaçlarının olduğunu ancak Miror ile kısa zamanda uyum yakaladıklarını söyledi.

Dede, Miror'un kentte uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası haline geldiğini kaydetti.

Farklı ortamlarda eğitimler verdikleri Miror'un gün geçtikçe daha etkili bir hale geleceğini dile getiren Dede, şöyle konuştu:

"Miror, Adıyaman'a geldikten sonra başarılı operasyonlara imza attı. Köpeğim, çeşitli alanlarda arama çalışmalarında çok başarılı, eğitimlerinde bunu gösteriyor. Operasyonlarda bulduğu materyaller ile suçlulara adeta göz açtırmıyor. Hassas göz ve burun yapısı dolayısıyla bize her türlü kolaylığı sağlıyor. Suçluların yakalanması noktasında bizim göz bebeğimiz oluyor."