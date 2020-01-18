Adıyaman ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika

Adıyaman ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
18 dakika önce
Adıyaman'da bir otomobil içerisinde ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:52 Kaynak: AA
Adıyaman'da bir otomobil içerisinde ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Gözaltına alınan H.A. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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