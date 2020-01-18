Adıyaman ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika

Adıyaman ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

18 dakika önce

Adıyaman'da bir otomobil içerisinde ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Adıyaman ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, System.String[]

Adıyaman'da bir otomobil içerisinde ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.A. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:52 Kaynak: AA
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