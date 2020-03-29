ADIYAMAN Sahte 8 bin 600 maskeye 1 gözaltı - Son Dakika

ADIYAMAN Sahte 8 bin 600 maskeye 1 gözaltı
6 saat önce
Sahte 8 bin 600 maskeye 1 gözaltıADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, jandarma ekiplerince atölyeye yapılan baskında sahte üretilen 8 bin 600 maske ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Sahte 8 bin 600 maskeye 1 gözaltı
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, jandarma ekiplerince atölyeye yapılan baskında sahte üretilen 8 bin 600 maske ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Narince köyünde bir tekstil imalathanesine sahte maske üretildiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda usulsüzce ve steril şartlara aykırı şekilde üretilen 8 bin 600 maske ele geçirildi. Maskelere el konulurken R.Ç., gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 09:33 Kaynak: DHA
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