Adıyaman Seçim Günü Beyin Kanaması Geçiren Muhtar Adayı Hayatını Kaybetti
46 dakika önce
Seçim günü beyin kanaması geçiren muhtar adayı hayatını kaybettiADIYAMAN'da, seçim günü beyin kanaması geçiren ve hayatını kaybeden muhtar adayı Ali Gündüz, toprağa verildi.
Seçim günü beyin kanaması geçiren muhtar adayı hayatını kaybetti
ADIYAMAN'da, seçim günü beyin kanaması geçiren ve hayatını kaybeden muhtar adayı Ali Gündüz
, toprağa verildi. Adıyaman
'da yerel sanatçı olarak düğünlerde sahne alan ve pazar günü yapılan seçimlerde Malazgirt
Mahallesi muhtar adayı olan Ali Gündüz, seçim günü beyin kanaması şüphesiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne sevk edilen Gündüz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını kaybeden Gündüz, öğle vakti Yeni Mezarlık Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:03 Kaynak: DHA
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