Son Dakika Haberleri: Adıyaman Seçim Günü Beyin Kanaması Geçiren Muhtar Adayı Hayatını Kaybetti

Adıyaman Seçim Günü Beyin Kanaması Geçiren Muhtar Adayı Hayatını Kaybetti

46 dakika önce

Seçim günü beyin kanaması geçiren muhtar adayı hayatını kaybettiADIYAMAN'da, seçim günü beyin kanaması geçiren ve hayatını kaybeden muhtar adayı Ali Gündüz, toprağa verildi.

Seçim günü beyin kanaması geçiren muhtar adayı hayatını kaybetti

ADIYAMAN'da, seçim günü beyin kanaması geçiren ve hayatını kaybeden muhtar adayı Ali Gündüz, toprağa verildi.

Adıyaman'da yerel sanatçı olarak düğünlerde sahne alan ve pazar günü yapılan seçimlerde Malazgirt Mahallesi muhtar adayı olan Ali Gündüz, seçim günü beyin kanaması şüphesiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Gündüz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını kaybeden Gündüz, öğle vakti Yeni Mezarlık Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:03 Kaynak: DHA

Ali Gündüz, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu, Geçersiz Oyların Sayımındaki Son Durumu Paylaştı CHP'nin Eskişehir'deki Talebi Kabul Edildi! Oylar Yeniden Sayılacak Ekrem İmamoğlu'ndan Rap Şarkılı İstanbul Klibi Meteoroloji'den Vatandaşlara Sağanak Yağış Uyarısı! Şiddetli Şekilde Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 17:49:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman Seçim Günü Beyin Kanaması Geçiren Muhtar Adayı Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]